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    Сборная Норвегии с тремя штрафными кругами выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в США

    Прочие Биатлон
    В американском Уосатче состоялась мужская эстафета в рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону.

    Стурла Холм Легрейд
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    Стурла Холм Легрейд

    Сборная Норвегии смогла одержать уверенную победу, несмотря на то, что на первом этапе Стурла Холм Легрейд преодолел три штрафных круга.

    Второе место заняла команда Италии. Замкнула тройку лидеров сборная Германии.

    Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, Уосатч. Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км
    • 1. Норвегия (Стурла Холм Лейгред, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:13:12,3 (три штрафных круга + пять дополнительных патронов).
    • 2. Италия (Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель, Дидье Биона, Лукас Хофер) — отставание 26,5 секунд (0 + 8).
    • 3. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) +27,3 (0 + 8).
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