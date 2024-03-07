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    Ферстаппен победил в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В Джидде подошла к концу первая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Первым по ее итогам стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а третье — Серхио Перес из «Ред Булл».

    Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая свободная практика:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,659
    • 2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,186
    • 3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,209
    • 4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,280
    • 5. Шарль Леклер («Феррари») +0,371
    • 6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,505
    • 7. Ландо Норрис («Макларен») +0,572
    • 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,577
    • 9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,921
    • 10. Александер Албон («Уильямс») +1,088
    • 11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,124
    • 12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,258
    • 13. Эстебан Окон («Альпин») +1,286
    • 14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,307
    • 15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,318
    • 16. Юки Цунода («РБ») +1,377
    • 17. Пьер Гасли («Альпин») +1,387
    • 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,472
    • 19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,752
    • 20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,918

    Вторая свободная практика состоится в четверг в 20.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта. Гонка состоится в субботу, 9-го числа.

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