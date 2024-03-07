Ферстаппен победил в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Первым по ее итогам стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а третье — Серхио Перес из «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая свободная практика:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,659
- 2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,186
- 3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,209
- 4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,280
- 5. Шарль Леклер («Феррари») +0,371
- 6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,505
- 7. Ландо Норрис («Макларен») +0,572
- 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,577
- 9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,921
- 10. Александер Албон («Уильямс») +1,088
- 11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,124
- 12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,258
- 13. Эстебан Окон («Альпин») +1,286
- 14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,307
- 15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,318
- 16. Юки Цунода («РБ») +1,377
- 17. Пьер Гасли («Альпин») +1,387
- 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,472
- 19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,752
- 20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,918
Вторая свободная практика состоится в четверг в 20.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта. Гонка состоится в субботу, 9-го числа.