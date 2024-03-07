Ферстаппен победил в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — второй

В Джидде подошла к концу первая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

Первым по ее итогам стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а третье — Серхио Перес из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая свободная практика: 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,659

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,186

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,209

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,280

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,371

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,505

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,572

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,577

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,921

10. Александер Албон («Уильямс») +1,088

11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,124

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,258

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,286

14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,307

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,318

16. Юки Цунода («РБ») +1,377

17. Пьер Гасли («Альпин») +1,387

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,472

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,752

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,918

Вторая свободная практика состоится в четверг в 20.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта. Гонка состоится в субботу, 9-го числа.