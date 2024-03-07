«Голден Стэйт» разгромил «Милуоки», «Лейкерс» уступили «Сакраменто»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Стефен Карри Фото: twitter.com/warriors

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Милуоки» — 125:90 (40:32, 38:26, 15:23, 32:9).

Лидер хозяев Стефен Карри набрал 29 очков и сделал 8 подборов. Еще 20 очков «Уорриорз» принес Джонатан Куминга.

29 очков Стефена Карри в матче с «Милуоки»

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 23 очкам добавил 7 подборов и 6 передач.

«Милуоки» прервал шестиматчевую победную серию.

Еще в одном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своей площадке «Сакраменто» со счетом 120:130 (37:28, 20:44, 35:32, 28:26).

Разыгрывающий защитник гостей Де'Аарон Фокс набрал 44 очка, а литовский центровой Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 16 очков, 20 подборов и 12 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 31 очко и сделал 13 передач. В составе хозяев также выделялся Руи Хатимура, в активе которого 29 очков.

НБА. Результаты игрового дня

«Вашингтон» — «Орландо» 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35)

«Атланта» — «Кливленд» 112:101 (31:28, 33:21, 23:40, 25:12)

«Филадельфия» — «Мемфис» 109:115 (31:37, 33:19, 29:25, 16:34)

«Хьюстон» — «Клипперс» 116:122 (27:19, 30:25, 29:36, 30:42)

«Юта» — «Чикаго» 117:119 (29:33, 25:30, 29:30, 34:26)

«Портленд» — «Оклахома-Сити» 120:128 (27:32, 30:33, 30:32, 33:31)

«Голден Стэйт» — «Милуоки» 125:90 (40:32, 38:26, 15:23, 32:9)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» 120:130 (37:28, 20:44, 35:32, 28:26)