«Финикс» выиграл у «Денвера», «Даллас» уступил «Индиане», несмотря на трипл-дабл Дончича

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кевин Дюрэнт Фото: twitter.com/Suns

«Финикс» одержал выездную победу над «Денвером» со счетом 117:107ОТ (28:32, 37:18, 25:31, 12:21, 15:5).

Лучшим в составе «Финикса» был Кевин Дюрэнт, в активе которого 35 очков и 8 подборов. Еще 28 очков гостям принес Грэйсон Аллен.

Лидер «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов.

35 очков Кевина Дюрэнта

«Денвер» проиграл первый матч после шести побед подряд.

«Даллас» проиграл на своей площадке «Индиане»

— 120:137 (32:35, 38:39, 18:32, 32:31).

Словенский разыгрывающий хозяев Лука Дончич собрал трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 11 передач.

У гостей самым результативным стал Майлз Тернер, набравший 20 очков. Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 передач.

«Даллас» проиграл пять из шести последних матчей.

НБА. Результаты игрового дня

«Шарлотт» — «Орландо» 89:101 (20:25, 23:20, 23:30, 23:26)

«Кливленд» — «Бостон» 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17)

«Торонто» — «Нью-Орлеан» 98:139 (28:42, 17:26, 31:38, 22:33)

«Бруклин» — «Филадельфия» 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)

«Майами» — «Детройт» 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)

«Нью-Йорк» — «Атланта» 100:116 (15:33, 35:28, 28:22, 22:33)

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» 114:101 (26:21, 21:32, 33:24, 34:24)

«Даллас» — «Индиана» 120:137 (32:35, 38:39, 18:32, 32:31)

«Денвер» — «Финикс» 107:117 OT (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)