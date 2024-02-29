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    Егорова победила в индивидуальной гонке на финале Кубка России в Уфе

    Прочие Биатлон
    Сегодня, 29 февраля, в Уфе в финале Кубка России по биатлону сезона-2023/24 прошла укороченная женская индивидуальная гонка на 12,5 км.

    Анастасия Егорова
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    Анастасия Егорова

    Золото завоевала биатлонистка Анастасия Егорова, представляющая команду Мурманской области. Спортсменка с одним промахом преодолела дистанцию за 42.13,1.

    Серебро в активе Анастасии Гореевой. Топ-3 замкнула Наталия Шевченко.

    Биатлон. Кубок России, финал, Уфа.
    Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины

    1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 42.13,1 (1 промах).
    2. Анастасия Гореева (Московская область) — +10,3 секунды (1).
    3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +41,1 (2).

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