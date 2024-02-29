Егорова победила в индивидуальной гонке на финале Кубка России в Уфе

Анастасия Егорова Фото: globallookpress.com
Золото завоевала биатлонистка Анастасия Егорова, представляющая команду Мурманской области. Спортсменка с одним промахом преодолела дистанцию за 42.13,1.
Серебро в активе Анастасии Гореевой. Топ-3 замкнула Наталия Шевченко.
Биатлон. Кубок России, финал, Уфа.
Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины
1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 42.13,1 (1 промах).
2. Анастасия Гореева (Московская область) — +10,3 секунды (1).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +41,1 (2).