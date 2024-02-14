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    Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде

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    Российские лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелев завоевали золото в командном спринте свободным стилем на Спартакиаде 2024. Соревнования проходят в Тюмени.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Лыжники преодолели дистанцию за 17 минут 9,6 секунды.

    Серебро в активе Константина Тиунова и Егора Митрошина (Москва-2), которые отстали на 4,6 секунды.

    Бронзу завоевали Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) с отставанием 5,2 секунды.

    Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024. Тюмень
    Мужчины. Командный спринт

    1. Савелий Коростелев и Александр Большунов (Архангельская область) — 17.9,6.
    2. Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-2) +4,6.
    3. Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) +5,2.
    4. Евгений Кудрявцев и Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1) +13,38.
    5. Дмитрий Жуль и Павел Соловьев (Красноярский-1) +13,84.
    6. Сергей Волков и Сергей Забалуев (Татарстан-2) +13,87.

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