Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Лыжники преодолели дистанцию за 17 минут 9,6 секунды.
Серебро в активе Константина Тиунова и Егора Митрошина (Москва-2), которые отстали на 4,6 секунды.
Бронзу завоевали Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) с отставанием 5,2 секунды.
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024. Тюмень
Мужчины. Командный спринт
1. Савелий Коростелев и Александр Большунов (Архангельская область) — 17.9,6.
2. Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-2) +4,6.
3. Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) +5,2.
4. Евгений Кудрявцев и Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1) +13,38.
5. Дмитрий Жуль и Павел Соловьев (Красноярский-1) +13,84.
6. Сергей Волков и Сергей Забалуев (Татарстан-2) +13,87.