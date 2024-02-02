Анастасия Кузьмина объяснила причину возобновления карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионкасообщила, почему она решила вернуться в биатлон.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Анастасия Кузьмина Фото: olympics.com

«Ко мне обратились представители Ассоциации биатлона Словакии и предложили: "Раз ты всё ещё в хорошей форме, почему бы снова не начать выступать?" Я продолжала тренировки, но в лёгком режиме.

Думала, что было бы хорошо вернуться, чтобы продвинуть словацкий биатлон, вызвать интерес у болельщиков и внести свой вклад в успех нашей команды. Из-за нехватки времени мы не смогли подготовиться к летнему чемпионату мира 2023 года, поэтому нацелились на домашний чемпионат Европы.

Я не ожидала, что это окажется для меня таким огромным личным испытанием и таким важным опытом», — цитирует Кузьмину пресс-служба IBU.

39-летняя Анастасия Кузьмина приняла участие на чемпионате Европы в Брезно-Осрблье (Словакия). На дистанции в спринте она пришла к финишу 59-й, в гонке преследования оказалась на 39-м месте.