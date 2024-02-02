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    Анастасия Кузьмина объяснила причину возобновления карьеры

    Прочие Биатлон
    Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина сообщила, почему она решила вернуться в биатлон.

    Анастасия Кузьмина
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    Анастасия Кузьмина

    «Ко мне обратились представители Ассоциации биатлона Словакии и предложили: "Раз ты всё ещё в хорошей форме, почему бы снова не начать выступать?" Я продолжала тренировки, но в лёгком режиме.

    Думала, что было бы хорошо вернуться, чтобы продвинуть словацкий биатлон, вызвать интерес у болельщиков и внести свой вклад в успех нашей команды. Из-за нехватки времени мы не смогли подготовиться к летнему чемпионату мира 2023 года, поэтому нацелились на домашний чемпионат Европы.

    Я не ожидала, что это окажется для меня таким огромным личным испытанием и таким важным опытом», — цитирует Кузьмину пресс-служба IBU.

    39-летняя Анастасия Кузьмина приняла участие на чемпионате Европы в Брезно-Осрблье (Словакия). На дистанции в спринте она пришла к финишу 59-й, в гонке преследования оказалась на 39-м месте.

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