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    Мужская сборная Франции выиграла чемпионат Европы по гандболу

    Франция — Дания: счет матча 33:31 (ОТ), обзор

    Прочие Гандбол
    В финале чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная Франции победила сборную Дании со счетом 33:31 (ОТ) и завоевала золотые медали.

    Лидер атак французов Людовик Фабрегас
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    Лидер атак французов Людовик Фабрегас

    Основное время матча завершилось вничью 28:28. На овертайм осталось больше сил у французов, который выиграли его со счетом 5:3.

    Самым результативным в составе чемпионов стал Людовик Фабрегас, забросивший восемь мячей. У датчан больше всего голов забил Миккель Хансен (9).

    В матче за третье место Швеция обыграла Германию — 34:31 (18:12).

    Сборная Франция после этого успеха стала четырёхкратным чемпионом Европы. Напомним, они также являются действующими победителями Олимпийских игр. Следующий чемпионат Европы пройдет через два года.

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