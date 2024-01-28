Франция — Дания: счет матча 33:31 (ОТ), обзор

Лидер атак французов Людовик Фабрегас Фото: globallookpress.com
Основное время матча завершилось вничью 28:28. На овертайм осталось больше сил у французов, который выиграли его со счетом 5:3.
Самым результативным в составе чемпионов стал Людовик Фабрегас, забросивший восемь мячей. У датчан больше всего голов забил Миккель Хансен (9).
В матче за третье место Швеция обыграла Германию — 34:31 (18:12).
Сборная Франция после этого успеха стала четырёхкратным чемпионом Европы. Напомним, они также являются действующими победителями Олимпийских игр. Следующий чемпионат Европы пройдет через два года.