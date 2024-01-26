«Макларен» объявил о продлении контракта с Норрисом

Пилотпродлил контракт с командой.

О сроках нового соглашения с британским пилотом не сообщается. Прежний контракт 24-летнего гонщика истекал в конце 2025 года.

«Очень приятно остаться в цветах папайи. Я вырос с "Маклареном" и чувствую себя здесь как дома, команда для меня как семья. До сих пор наш путь был захватывающим, у нас были взлеты и падения, но прошлый сезон показал наше желание вернуться к соревнованиям в первых рядах.

Работа, которую Зак (Браун), Андреа (Стелла) и вся команда проделали за последний год, была невероятной, и я уверен, что смогу бороться за победы с "Маклареном". Я очень рад создать еще больше удивительных воспоминаний и продолжать усердно работать со всеми в течении следующих нескольких лет», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

В прошедшем сезоне Норрис занял шестое место среди пилотов в личном зачете Формулы-1.