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    «Макларен» объявил о продлении контракта с Норрисом

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    Пилот «Макларена» Ландо Норрис продлил контракт с командой.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    О сроках нового соглашения с британским пилотом не сообщается. Прежний контракт 24-летнего гонщика истекал в конце 2025 года.

    «Очень приятно остаться в цветах папайи. Я вырос с "Маклареном" и чувствую себя здесь как дома, команда для меня как семья. До сих пор наш путь был захватывающим, у нас были взлеты и падения, но прошлый сезон показал наше желание вернуться к соревнованиям в первых рядах.

    Работа, которую Зак (Браун), Андреа (Стелла) и вся команда проделали за последний год, была невероятной, и я уверен, что смогу бороться за победы с "Маклареном". Я очень рад создать еще больше удивительных воспоминаний и продолжать усердно работать со всеми в течении следующих нескольких лет», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

    В прошедшем сезоне Норрис занял шестое место среди пилотов в личном зачете Формулы-1.

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