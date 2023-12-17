Рылов отказался от участия в Олимпийских играх на условиях МОК

Российский пловецзаявил, что не поедет на Олимпийские игры-2024 на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.