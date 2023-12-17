2-й таймЛиверпуль — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 20:26
    • ФИФА анонсировала клубный ЧМ-2025 с участием 32 команд — уже 19 известны
  • 20:08
    • «Реал Сосьедад» и «Бетис» не смогли поразить ворота друга
  • 19:02
    • «Астон Вилла» вырвала победу у «Брентфорда»
  • 18:57
    • Голы Габриэля Жезуса и Хаверца принесли «Арсеналу» победу над «Брайтоном»
  • 15:45
    • Бреза-Буше выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону
    Все новости спорта

    Рылов отказался от участия в Олимпийских играх на условиях МОК

    Прочие Олимпизм Плавание
    Российский пловец Евгений Рылов заявил, что не поедет на Олимпийские игры-2024 на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

    Евгений Рылов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Рылов

    «Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» у «Лацио»?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Бавария» не упустит победу в матче со «Штутгартом»
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Реал» и «Вильярреал» забьют друг другу
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.94
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному