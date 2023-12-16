«Белогорье» разгромил «Факел», «Нова» в гостях была сильнее «Газпром-Югры»

Блокирующий «Белогорья» Сергей Червяков Фото: globallookpress.com
«Факел» из Нового Уренгоя потерпел разгромное поражение от «Белогорья» — 0:3 (20:25, 23:25, 19:25).
Во второй встрече «Газпром-Югра» потерпела поражение от «Новы» Новокуйбышевск — 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 34:36)
После 11-ти матчей «Белогорье» идет пятым в Суперлиге с 22 очками. «Факел» (15) — восьмой, «Газпром-Югра» (11) — 11-я, «Нова» (9) — 12-я.
Наконец в третьей встрече солигорский «Шахтер» уступил на своей площадке «Динамо» Ленинградская область со счетом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 22:25).
После этого матча у «Динамо» 20 очков и шестое место, «Шахтер» (14) — десятый.