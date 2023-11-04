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    Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — второй

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    Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а замкнул тройку сильнейших напарник Ферстаппена Серхио Перес.

    Формула-1. Гран-при Бразили. Спринт-квалификация:
    • 1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.10,622.
    • 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)– 1.10,683.
    • 3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.10,756.
    • 4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.10,857.
    • 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.10,940.
    • 6. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.10,019.
    • 7. Шарль Леклер («Феррари») — 1.11,077.
    • 8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 1.11,122.
    • 9. Карлос Сайнс («Феррари»)– 1.11,126.
    • 10. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.11,189.
    • 11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.11,727.
    • 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.11,752.
    • 13. Пьер Гасли («Альпин») — 1.11,822.
    • 14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.11,872.
    • 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени.
    • 16. Эстебан Окон («Альпин») — 1.12,388.
    • 17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.12,482.
    • 18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.12,497.
    • 19. Александер Албон («Уильямс») — 1.12,525.
    • 20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.12,615.
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