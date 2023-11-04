Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — второй

Ландо Норрис Фото: globallookpress.com
Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а замкнул тройку сильнейших напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Формула-1. Гран-при Бразили. Спринт-квалификация:
- 1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.10,622.
- 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)– 1.10,683.
- 3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.10,756.
- 4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.10,857.
- 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.10,940.
- 6. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.10,019.
- 7. Шарль Леклер («Феррари») — 1.11,077.
- 8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 1.11,122.
- 9. Карлос Сайнс («Феррари»)– 1.11,126.
- 10. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.11,189.
- 11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.11,727.
- 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.11,752.
- 13. Пьер Гасли («Альпин») — 1.11,822.
- 14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.11,872.
- 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени.
- 16. Эстебан Окон («Альпин») — 1.12,388.
- 17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.12,482.
- 18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.12,497.
- 19. Александер Албон («Уильямс») — 1.12,525.
- 20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.12,615.