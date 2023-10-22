Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при США, Хэмилтон — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Следом финишировали британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер, пропустивший пилота «Мерседеса» на первом круге гонки.
Напомним, Ферстаппен в предыдущем Гран-при стал победителем в общем зачете и оформил себе чемпионский титул досрочно.
Гонка Гран-при США состоится в воскресенье, 22 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Формула-1. Гран-при США. Спринт:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
- 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,465.
- 3. Шарль Леклер («Феррари») +17,987.
- 4. Ландо Норрис («Макларен») +18,863.
- 5. Серхио Перес («Ред Булл») +22,928.
- 6. Карлос Сайнс («Феррари») +28,307.
- 7. Пьер Гасли («Альпин») +32,403.
- 8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,250.
- 9. Александер Албон («Уильямс») +34,567.
- 10. Оскар Пиастри («Макларен») +42,403.
- 11. Эстебан Окон («Альпин») +44,986.
- 12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +45,509.
- 13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49,086.
- 14. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,733.
- 15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +56,650.
- 16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.04,401.
- 17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.07,972.
- 18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.11,122.
- 19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.11,449.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») сошёл.