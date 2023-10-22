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    Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при США, Хэмилтон — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Следом финишировали британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер, пропустивший пилота «Мерседеса» на первом круге гонки.

    Напомним, Ферстаппен в предыдущем Гран-при стал победителем в общем зачете и оформил себе чемпионский титул досрочно.

    Гонка Гран-при США состоится в воскресенье, 22 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

    Формула-1. Гран-при США. Спринт:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
    • 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,465.
    • 3. Шарль Леклер («Феррари») +17,987.
    • 4. Ландо Норрис («Макларен») +18,863.
    • 5. Серхио Перес («Ред Булл») +22,928.
    • 6. Карлос Сайнс («Феррари») +28,307.
    • 7. Пьер Гасли («Альпин») +32,403.
    • 8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,250.
    • 9. Александер Албон («Уильямс») +34,567.
    • 10. Оскар Пиастри («Макларен») +42,403.
    • 11. Эстебан Окон («Альпин») +44,986.
    • 12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +45,509.
    • 13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49,086.
    • 14. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,733.
    • 15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +56,650.
    • 16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.04,401.
    • 17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.07,972.
    • 18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.11,122.
    • 19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.11,449.
    • Лэнс Стролл («Астон Мартин») сошёл.
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