Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при США, Хэмилтон — второй

Пилотвыиграл спринт на Гран-при США.

Следом финишировали британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер, пропустивший пилота «Мерседеса» на первом круге гонки.

Напомним, Ферстаппен в предыдущем Гран-при стал победителем в общем зачете и оформил себе чемпионский титул досрочно.

Гонка Гран-при США состоится в воскресенье, 22 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.