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    Уткин: Резцова была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем

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    Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на сметь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Безвременная смерть Анфисы Резцовой. Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своём стиле, который ни с чьим не спутаешь — представляете, это происходило ещё до Губера!

    Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем. Быстрее неё и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо.

    Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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