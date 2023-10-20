Уткин: Резцова была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем

Известный спортивный комментаторотреагировал на сметь трехкратной олимпийской чемпионки

«Безвременная смерть Анфисы Резцовой. Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своём стиле, который ни с чьим не спутаешь — представляете, это происходило ещё до Губера!

Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем. Быстрее неё и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо.

Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней», — написал Уткин в своём телеграм-канале.