В «Мерседесе» рассказали об изменениях в машине на следующий сезон

Руководительрассказал о планах команды на следующий сезон.

«В конце концов, это физический вопрос, а не что-то загадочное. Поведение нашей машины нелегко имитировать в аэродинамической трубе, на симуляторе и на трассе. В некоторые выходные машина делает то, чего мы не видим при моделировании на заводе.

К 2024 году мы собираемся многое поменять, мы хотим вернуться к основам. Я не хочу больше слышать, как Льюис говорит о слишком сдвинутом вперёд кокпите, о подвеске и тому подобном. Мы должны двигаться дальше, взяв с собой то, что мы понимаем, и оставив то, чего не понимаем», — приводит слова Вольфа Racingnews365.