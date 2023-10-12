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    В «Мерседесе» рассказали об изменениях в машине на следующий сезон

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о планах команды на следующий сезон.

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон
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    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон

    «В конце концов, это физический вопрос, а не что-то загадочное. Поведение нашей машины нелегко имитировать в аэродинамической трубе, на симуляторе и на трассе. В некоторые выходные машина делает то, чего мы не видим при моделировании на заводе.

    К 2024 году мы собираемся многое поменять, мы хотим вернуться к основам. Я не хочу больше слышать, как Льюис говорит о слишком сдвинутом вперёд кокпите, о подвеске и тому подобном. Мы должны двигаться дальше, взяв с собой то, что мы понимаем, и оставив то, чего не понимаем», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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