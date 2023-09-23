Россия не заплатила WADA более миллиона долларов в 2023 году

WADA не получила от России ежегодный взнос Фото: globallookpress.com
Россия стала единственным крупным плательщиком, не погасившим взнос, который составляет 1,267 миллиона долларов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на релиз Минспорта России.
Больший взнос только у США (3,419 млн), Канады (1,709 млн) и Японии (1,502 млн).
Ранее стало известно, что WADA оставило в силе санкции против Российского антидопингового агентства. Законодательство РФ не соответствует требованиям по восстановлению РУСАДА.
В декабре 2019 года исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.