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    Россия не заплатила WADA более миллиона долларов в 2023 году

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    Россия не заплатила ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2023 год.

    WADA не получила от России ежегодный взнос
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    WADA не получила от России ежегодный взнос

    Россия стала единственным крупным плательщиком, не погасившим взнос, который составляет 1,267 миллиона долларов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на релиз Минспорта России.

    Больший взнос только у США (3,419 млн), Канады (1,709 млн) и Японии (1,502 млн).

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    • Ранее стало известно, что WADA оставило в силе санкции против Российского антидопингового агентства. Законодательство РФ не соответствует требованиям по восстановлению РУСАДА.

    В декабре 2019 года исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

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