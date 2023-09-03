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    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии и установил новый рекорд Формулы-1

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На Автодром Монца завершился Гран-при Италии Формулы-1. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

    Таким образом, Ферстаппен выиграл десятый Гран-при подряд и 11-й в текущем сезоне Формулы-1«. Он побил рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд.

    Гран-при Италии. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
    • 2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.802.
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.082.
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +11.508.
    • 5. Джордж Расселл («Мерседес») +18.294.
    • 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +38.903.
    • 7. Александер Албон («Уильямс») +45.080.
    • 8. Ландо Норрис («Макларен») +45.212.
    • 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.370.
    • 10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.764.
    • 11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:10.573.
    • 12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:11.480.
    • 13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:11.772.
    • 14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.387.
    • 15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:23.016.
    • 16. Пьер Гасли («Альпин») +1:23.017.
    • 17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
    • 18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
    • Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.
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