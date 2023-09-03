Ферстаппен выиграл Гран-при Италии и установил новый рекорд Формулы-1

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.
Таким образом, Ферстаппен выиграл десятый Гран-при подряд и 11-й в текущем сезоне Формулы-1«. Он побил рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд.
Гран-при Италии. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
- 2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.802.
- 3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.082.
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +11.508.
- 5. Джордж Расселл («Мерседес») +18.294.
- 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +38.903.
- 7. Александер Албон («Уильямс») +45.080.
- 8. Ландо Норрис («Макларен») +45.212.
- 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.370.
- 10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.764.
- 11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:10.573.
- 12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:11.480.
- 13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:11.772.
- 14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.387.
- 15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:23.016.
- 16. Пьер Гасли («Альпин») +1:23.017.
- 17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
- 18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
- Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.