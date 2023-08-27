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    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и повторил рекорд по числу побед подряд в Формуле-1

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    На Арене «Кольцо Зандворт» завершился Гран-при Нидерландов Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов.

    Вторым на финиш пришtл пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул Пьер Гасли из «Альпин».

    Для Ферстаппена эта победа стала девятой подряд и одиннадцатой в текущем сезоне Формулы-1. Он повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед, 2013 год).

    Гран-при Нидерландов. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.
    • 2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.
    • 3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.
    • 4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.
    • 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.
    • 7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.
    • 8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.
    • 9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.
    • 10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.
    • 11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20.087.
    • 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20.840.
    • 13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26.147.
    • 14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26.410.
    • 15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27.388.
    • 16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29.893.
    • 17. Джордж Расселл («Мерседес») +55.754.
    • Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер («Феррари»), Логан Сарджент («Макларен») — сошли.
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