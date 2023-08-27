Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и повторил рекорд по числу побед подряд в Формуле-1

На Арене «Кольцо Зандворт» завершился Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов.

Вторым на финиш пришtл пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул Пьер Гасли из «Альпин».

Для Ферстаппена эта победа стала девятой подряд и одиннадцатой в текущем сезоне Формулы-1. Он повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед, 2013 год).