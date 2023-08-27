Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и повторил рекорд по числу побед подряд в Формуле-1

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов.
Вторым на финиш пришtл пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул Пьер Гасли из «Альпин».
Для Ферстаппена эта победа стала девятой подряд и одиннадцатой в текущем сезоне Формулы-1. Он повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед, 2013 год).
Гран-при Нидерландов. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.
- 2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.
- 3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.
- 4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.
- 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.
- 7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.
- 8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.
- 9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.
- 10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.
- 11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20.087.
- 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20.840.
- 13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26.147.
- 14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26.410.
- 15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27.388.
- 16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29.893.
- 17. Джордж Расселл («Мерседес») +55.754.
- Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер («Феррари»), Логан Сарджент («Макларен») — сошли.