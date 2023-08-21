Ферстаппен: Никогда не признаю, что я не лучший в мире

Двукратный чемпион мира, пилотответил на вопрос о том, что является самым талантливым пилотом Формулы-1 в настоящий момент.

«По-моему, именно так и надо думать, когда ты пилот. В противном случае вы никогда не добьетесь успеха. Даже если ты не самый лучший гонщик, ты всё равно должен излучать уверенность и верить в себя.

Например, я никогда не признаю, что я не лучший в мире. Я никогда не задавал себе вопрос: "Действительно ли я так хорош, как мне кажется?" Иногда не всё складывается идеально, бывают неудачные моменты, и, возможно, ты пытаешься слишком сильно надавить.

Так было и в начале 2018 года. Хорошо помню, что после Гран-при Монако я нажал кнопку перезагрузки. После этого я подумал: "Меня ничего не волнует, надо просто начать заново". После следующей гонки в Канаде дела также пошли на лад», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Напомним, что Ферстаппен и в текущем сезоне не испытывает никаких проблем и уверенно лидирует в чемпионате.