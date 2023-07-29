Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии

из команды «Ред Булл» стал победителем спринта на трассе в Спа (Бельгия), который состоялся в рамках 12-го этапа чемпионата мира.

В тройке оказались Оскар Пиастри («Макларен») и Пьер Гасли («Альпин»).

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не сумел дойти до конца гонки из-за аварии.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») получил штраф в 5 секунд за столкновение с Серхио Пересом («Ред Булл») и занял 7-е место.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24:58,433

2. Оскар Пиастри («Макларен») +6,677

3. Пьер Гасли («Альпин») +10,733

4. Карлос Сайнс («Феррари») +12,648

5. Шарль Леклер («Феррари») +15,016

6. Ландо Норрис («Макларен») +16,052

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,757

8. Джордж Расселл («Мерседес») +16,822

9. Эстебан Окон («Альпин») +22,410

10. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +22,806

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +25,007

12. Алекс Албон («Уильямс») +26,303

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,006

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,986

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +36,342

16. Логан Сарджент («Уильямс») +37,715

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +37,827

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +39,267

30 июля состоится гонка Гран-при Бельгии. Начало в 16:00 мск.