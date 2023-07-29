Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
В тройке оказались Оскар Пиастри («Макларен») и Пьер Гасли («Альпин»).
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не сумел дойти до конца гонки из-за аварии.
Льюис Хэмилтон («Мерседес») получил штраф в 5 секунд за столкновение с Серхио Пересом («Ред Булл») и занял 7-е место.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24:58,433
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +6,677
- 3. Пьер Гасли («Альпин») +10,733
- 4. Карлос Сайнс («Феррари») +12,648
- 5. Шарль Леклер («Феррари») +15,016
- 6. Ландо Норрис («Макларен») +16,052
- 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,757
- 8. Джордж Расселл («Мерседес») +16,822
- 9. Эстебан Окон («Альпин») +22,410
- 10. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +22,806
- 11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +25,007
- 12. Алекс Албон («Уильямс») +26,303
- 13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,006
- 14. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,986
- 15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +36,342
- 16. Логан Сарджент («Уильямс») +37,715
- 17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +37,827
- 18. Юки Цунода («Альфа Таури») +39,267
30 июля состоится гонка Гран-при Бельгии. Начало в 16:00 мск.