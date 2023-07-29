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    Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем спринта на трассе в Спа (Бельгия), который состоялся в рамках 12-го этапа чемпионата мира.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    В тройке оказались Оскар Пиастри («Макларен») и Пьер Гасли («Альпин»).

    Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не сумел дойти до конца гонки из-за аварии.

    Льюис Хэмилтон («Мерседес») получил штраф в 5 секунд за столкновение с Серхио Пересом («Ред Булл») и занял 7-е место.

    Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24:58,433
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +6,677
    • 3. Пьер Гасли («Альпин») +10,733
    • 4. Карлос Сайнс («Феррари») +12,648
    • 5. Шарль Леклер («Феррари») +15,016
    • 6. Ландо Норрис («Макларен») +16,052
    • 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,757
    • 8. Джордж Расселл («Мерседес») +16,822
    • 9. Эстебан Окон («Альпин») +22,410
    • 10. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +22,806
    • 11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +25,007
    • 12. Алекс Албон («Уильямс») +26,303
    • 13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,006
    • 14. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,986
    • 15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +36,342
    • 16. Логан Сарджент («Уильямс») +37,715
    • 17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +37,827
    • 18. Юки Цунода («Альфа Таури») +39,267

    30 июля состоится гонка Гран-при Бельгии. Начало в 16:00 мск.

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