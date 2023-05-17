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    «Формула-1» отменила этап «Гран-при» в Имоле из-за проливных дождей

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    Организаторы «Формулы-1» объявили об отмене «Гран-при Эмилии-Романьи» в итальянской Имоле.

    «Гран-при Эмилии-Романьи» должен был пройти с 19 по 21 мая
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    «Гран-при Эмилии-Романьи» должен был пройти с 19 по 21 мая

    В итальянском регионе объявлен красный уровень тревоги из-за проливных дождей. Ожидается, что до конца недели погодные условия не улучшатся.

    «После обсуждений между "Формулой-1", президентом FIA и компетентными органами было принято решение не проводить "Гран-при" в Имоле.

    Решение было принято из-за того, что невозможно безопасно провести мероприятие для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильный и ответственный поступок, учитывая ситуацию, с которой сталкиваются города региона.

    Было бы неправильно оказывать дальнейшее давление на местные власти и службы экстренной помощи в это трудное время», — говорится в заявлении организации.

    «Гран-при Эмилии-Романьи» должен был пройти с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.

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