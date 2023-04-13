Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников до соревнований

В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (заявили, что вопрос допускаспортсменов к международным соревнованиям будет рассмотрен на ближайшем заседании совета организации.

«FIS приняла к сведению рекомендации Исполнительного совета МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Рекомендации будут обсуждены советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления действующая политика FIS будет оставаться в силе.

Следующее заседание совета состоится 24 мая», — сказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе FIS.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.