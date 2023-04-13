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    Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников до соревнований

    Прочие Лыжи Олимпизм
    В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявили, что вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям будет рассмотрен на ближайшем заседании совета организации.

    Вопрос допуска российских лыжников к международным соревнованиям будет рассмотрен 24 мая
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    Вопрос допуска российских лыжников к международным соревнованиям будет рассмотрен 24 мая

    «FIS приняла к сведению рекомендации Исполнительного совета МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

    Рекомендации будут обсуждены советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления действующая политика FIS будет оставаться в силе.

    Следующее заседание совета состоится 24 мая», — сказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе FIS.

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