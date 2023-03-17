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    Фетисов призвал спортивные федерации оказывать давление на МОК

    Прочие Олимпизм
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, считает российские спортивные федерации должны оказывать воздействие на МОК по поводу возможного участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Нам [надо] воздействовать на МОК, он рекомендует федерациям принимать решения, но они официально нигде не закреплены, идут рекомендации от Томаса Баха, которые тоже не имеют официального статуса.

    Если ситуация с недопуском связана с СВО, то они должны внести в хартию пункт о том, что стороны или сторона — участница военного конфликта должна отстраняться от международных соревнований, но тогда МОК будет не спортивной организацией, а военно-политической.

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    • Надо предложить МОК принять такое решение или вернуть наших спортсменов. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны», — приводит слова Фетисова ТАСС.

    28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

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