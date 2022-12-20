Поздняков: Обсуждал с Бахом вопрос возвращения наших спортсменов к участию в международных соревнования

Президент Олимпийского комитета России (ОКР)в рамках ежегодного олимпийского собрания поделился деталями разговора с главой Международного олимпийского комитета (МОК)

«Вопрос возвращения наших спортсменов к участию в международных соревнования, прежде всего отборочных по Парижу 2024, я обсуждал лично с Томасом Бахом и с руководителями международных спортивных организаций. Ни разу не прозвучало даже намека на то, что спортсменов из России не хотят там видеть. Да, есть отдельные голоса радикально настроенных стран.

Мы сделаем все, чтобы наши спортсмены были готовы в любое время вернуться на международную арену и достойно побеждать в условиях самой серьёзной конкуренции», — передает слова Позднякова Sport24.

Ранее стало известно, что Поздняков переизбран на пост президента ОКР.