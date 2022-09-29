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    Финская лыжная ассоциация поставит вопрос об исключении России из советов FIS

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Ассоциация лыжного спорта Финляндии намерена добиваться исключения представителей России и Белоруссии из заседаний Международной федерации лыжного спорта (FIS).

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    При этом Финская лыжная ассоциация не бойкотирует заседания FIS, которые проходят в Цюрихе с 28 по 30 сентября, как ранее это обещала сделать Норвежская лыжная ассоциация.

    «Ассоциация лыжного спорта Финляндии считает важным присутствовать не только для принятия решений о ходе предстоящего сезона в нескольких видах спорта, но и чтобы обнародовать свою негативную позицию по поводу участия России и Беларуси.

    Отсутствие на встрече означало бы, что мы не сможем занять позицию по важным вопросам, на которые могут повлиять Россия и Беларусь. Мы абсолютно не хотим этого.

    В дальнейшем исключение России и Беларуси следует распространить не только на спортсменов, но и на попечительский и представительский советы.

    Это должно было быть решено официальным путём, как ранее и для спортсменов. Мы обязательно поднимем этот вопрос в Цюрихе и потребуем их исключения из совета FIS», — заявил исполнительный директор ассоциации Исмо Хямяляйнен сайту организации.

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