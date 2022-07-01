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    Министры спорта 33 стран потребовали приостановить членство России в спортивных федерациях

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Министры спорта более 30 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах

    Камиль Бортничук
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    Камиль Бортничук

    Как сообщил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, заявление о санкциях в сфере спорта в отношении России и Белоруссии подписали почти все 25 стран Евросоюза, за исключением Болгарии и Венгрии. Также к ним присоединились Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

    По его словам, заявление касается «ограничений, которыми должны быть объяты спортсмены из России и Белоруссии в контексте того, что происходит в последние месяцы в Украине».

    Оно было принято «в связи с тем, что имеют место случаи, как, например, в бобслее и скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт».

    «Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — цитирует Бортничука ТАСС.

    Первая совместная декларация была представлена 8 марта вскоре после начала событий в Украине.

    «Мы рекомендовали международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды из международных соревнований, а также лишить Россию и Белоруссию права на проведение крупных международных мероприятий», — напомнил глава минспорта Польши.

    В декларации рекомендовано допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований только в нейтральном статусе без государственных флагов, гербов и гимнов.

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