Соперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира

В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится турнир UFC Vegas 53. Фонт сразиться с Верой в главном бою, а в соглавном бою встретятся Орловский и Коллье

Предварительный кард

Открывает турнир UFC Vegas 53 бой с участием двух дебютантов в мужском наилегчайшем весе. В этом поединке встретятся Тацуро Таира и Карлос Канделарио. Стоит обратить внимание на то, что у обоих бойцов весьма неплохая статистика профессиональных боях. В активе Таиры 10 поединков и во всех он одержал победу. У Канделарио 8 побед и 1 поражение.

Следующий бой состоится также в минимальном весе, но уже среди женщин. Джина Мазани попытается сломить сопротивление со стороны Шанны Янг. Обе соперницы на данный момент идут на не самой хорошей серии. Джина в своих последних боях одержала 2 победы и 2 поражения. У Шаны же и вовсе 2 проигрышных поединка кряду. Ввиду более солидного опыта Мазани в этом противостоянии считается фаворитом.

В легком мужском дивизионе сойдутся Натан Леви и Майк Бриден. Израильский боец до недавнего времени и вовсе не знал поражений в своей карьере. Однако в ноябре 2021 года он проиграл Рафе Гарсии. Бриден на своем последнем поединке уступил нокаутом в первом раунде Александру Эрнандесу. Для того, чтобы закрыть предыдущие поражения каждому из данных соперников нужна только победа.

Top Finishes From UFC Vegas 53 Fighters

Следующий поединок пройдет в полусреднем дивизионе. В данном бою сойдутся Габриэль Грин и Йохан Лэйниссе. Американец обладает очень хорошей борьбой и у него по статистике 100% успешно выполненных тогда тейкдаунов. Канадец же в своей карьере еще не знает поражений и при этом у него 5 досрочных побед в первом раунде. В этом бою все может закончится очень быстро.

Даниел Ласерда и Франсиско Фигередо сойдутся в мужском легчайшем весе. Оба бойца в двух своих последних поединках одержали по одной победе и по разу проиграли. Ласерда является базовым каратистом, что довольно необычно для представителей из Бразилии. Фигередо нередко любит переводить своих соперников в партер и уже оттуда действовать первым номером.

Закрывает предварительный кард противостояние Александра Романова и Чейза Шермана. Этот бой должен был состояться ранее, однако был перенесен именно на начало мая. Молдавский спортсмен не знает поражений в своей карьере и в UFС он уже сумел одержать 4 победы подряд.

Шерман же сейчас испытывает явный спад и он уже проиграл 3 поединка кряду. Не исключено, что данный поединок может закончится в первом раунде в пользу Романова, потому как молдаванин в своей карьере имеет 10 досрочных побед в стартовой пятиминутке.

Основной кард

Андрей Орловский globallookpress.com

Основную стадию турнира открывает бой в среднем весе между Кшиштофом Джотко и Джеральдом Миршертом. В этом противостоянии сходятся 2 соперника, которые не любят спешить с самых первых минут. По статистике их поединки нередко доходят до решения судей. Есть вероятность, что-то же самое произойдет и в их очном противостоянии.

В полулегком весе встретятся Даррен Элкинс и Тристан Коннели. Оба бойца являются довольно возрастными. Даррену уже 37 лет, а Тристану 36. Однако карьера соперников развивалась по-разному. Элкинс уже несколько лет провел в UFC. У Коннели будет только третий поединок в промоушене Даны Уайта. В связи с этим, именно Элкинс является фаворитом в данном бою.

Далее в легком дивизионе сойдутся Грант Доусон и Джаред Гордон. Эти бойцы не входят в рейтинг топ-15 сильнейших, однако у обоих весьма неплохая статистика в последних поединках. Доусон проигрывал в последний раз в 2016 году и с тех пор в его активе только победы и ничьи.

Винстрик Гордона на данный момент составляет 3 победы подряд, а до этого в его активе в 2019 году было поражение от нынешнего чемпиона Чарльза Оливейры. В данном противостоянии шанс на победу есть у обоих бойцов.

В следующем бою встретятся в полулегком весе Андре Фили и Жоандерсон Брито. Фили уже давно дерется в UFC. Сейчас он немного сдал, но за его плечами солидный опыт. Несколько лет назад он даже дрался против Холлоуэя, но проиграл ему. Для Брито это будет только второй бой в UFC.

В соглавном бою встретятся Орловский и Коллье, а в главном поединке сойдутся Фонт и Вера

Роб Фонт globallookpress.com

Андрей Орловский и Джейк Коллье сойдутся в соглавном бою вечера. Этот поединок пройдет в тяжелом весе. Орловский не так давно заявил, что готов биться с топовыми бойцами, потому как вновь хочет стать чемпионом UFC. Андрей в последних 7 поединках одержал 5 побед и дважды проиграл. Как раз, поражения были от бойцов из топ-10. Сначала Орловский уступил Розенстрайку, а спустя несколько поединков проиграл и Аспиналлу.

У Коллье нет на данный момент беспроигрышной серии. В последних поединках он чередовал победу с поражением. Джейк обладает довольно мощным ударом и в его карьере есть 7 досрочных побед в первом раунде. Разница между Орловским и Коллье возрасте составляет 10 лет. При этом шансы на победу довольно равны.

Главном бою вечера встретятся потенциальные соперники Петра Яна и Алджамейна Стерлинга в легчайшем весе. Роб Фонт, занимающий на данный момент пятую строчку в рейтинге, попытается сломить сопротивление со стороны Марлона Веры, идущего восьмым в списке. Не так давно оба они сражались с Жозе Альдо, но победить экс-чемпиона не сумел ни один, ни другой.

Фонт и Вера имеют примерно равную статистику по многим показателям. В случае победы каждый из них в ближайшее время может получить право сразиться за титул. Поэтому в этом бою никто не будет задавать высокий темп с первых минут. Вероятнее всего, дело дойдет до решения судей.