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    Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе место занял еще один гонщик «Ред Булл» — мексиканец Серхио Перес. Третьим стал британец Ландо Норрис из «Макларена».

    Испанец Карлос Сайнс, представляющий «Феррари», и его соотечественник Фернандо Алонсо из «Альпин» сошли с дистанции досрочно.

    Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
    2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.
    3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.
    4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.
    5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.
    6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.
    7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.
    8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.
    9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.
    10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

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