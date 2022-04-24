Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Второе место занял еще один гонщик «Ред Булл» — мексиканец Серхио Перес. Третьим стал британец Ландо Норрис из «Макларена».
Испанец Карлос Сайнс, представляющий «Феррари», и его соотечественник Фернандо Алонсо из «Альпин» сошли с дистанции досрочно.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.
3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.
6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.