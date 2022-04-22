Рылов отстранен на девять месяцев от соревнований под эгидой FINA

Двукратный олимпийский чемпион по плаваниюотстранен от соревнований на девять месяцев после посещения мероприятия в «Лужниках», сообщает пресс-служба FINA.

«Бюро FINA собралось сегодня и приняло к сведению решение Дисциплинарной комиссии FINA отстранить Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных или санкционированных FINA, включая любые международные соревнования, включенные в Мировой водный календарь FINA, сроком на девять месяцев.

После присутствия и поведения г-на Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 8 марта 2022 года. Отстранение г-на Рылова вступило в силу 20 апреля 2022 года», — говорится в заявлении.

Также бюро FINA подтвердило, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года из-за ситуации на Украине.