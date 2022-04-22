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  • 09:40
    • Рылов отстранен на девять месяцев от соревнований под эгидой FINA
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    Рылов отстранен на девять месяцев от соревнований под эгидой FINA

    Прочие Плавание
    Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отстранен от соревнований на девять месяцев после посещения мероприятия в «Лужниках», сообщает пресс-служба FINA.

    Евгений Рылов
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    Евгений Рылов

    «Бюро FINA собралось сегодня и приняло к сведению решение Дисциплинарной комиссии FINA отстранить Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных или санкционированных FINA, включая любые международные соревнования, включенные в Мировой водный календарь FINA, сроком на девять месяцев.

    После присутствия и поведения г-на Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 8 марта 2022 года. Отстранение г-на Рылова вступило в силу 20 апреля 2022 года», — говорится в заявлении.

    Также бюро FINA подтвердило, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года из-за ситуации на Украине.

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