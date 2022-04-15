Федерации 21 страны потребовали не допускать Россию и Белоруссию к конгрессу ISU

Национальные федерации 21 страны потребовали от(ISU) не допускать представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе организации летом 2022 года из-за ситуации на Украине.

Об этом следует из письма ISU, разосланного в национальные федерации, его содержание приводит «Матч ТВ». В письме говорится, что соответствующее требование было выдвинуто 31 марта.

Помимо лишения права посетить конгресс, федерации требуют от ISU запретить представителям России и Белоруссии выдвигать свои кандидатуры на любые выборные должности в рамках предстоящего конгресса.

Совет ISU попросил национальные федерации высказаться по этой инициативе до 18 апреля. Их комментарии будут изучены на следующем заседании совета ISU 24 апреля.

На конгрессе, который пройдет в июне 2022 года в Таиланде, будут обсуждаться изменения в правилах фигурного катания, в частности, планируется рассмотреть вопрос поэтапного поднятия возрастного ценза и сокращения количества компонентов.