Харитонов утверждает, что он не будет драться с Емельяненко 12 мая

По информации различных источников матч-реванш междудолжен состояться 12 мая.

Первый поединок бойцы проводили в 2006 году под эгидой промоушена PRIDE. Тогда победу одержал Александр Емельяненко.

Однако Харитонов утверждает, что второй бой в мае не состоится. На вопросы журналистов о поединке против Емельяненко Сергей ответил следующее:

Сергей Харитонов Российский боец ММА Ничего нет. Никто со мной не ведет никаких переговоров

Сергей Харитонов за свою карьеру одержал 32 победы и 8 поражений. Александр Емельяненко имеет в своем активе 38 поединков.

На его счету 28 побед, одна ничья и 9 поражений. В последнем своем бою Емельяненко проиграл Марсио Сантосу удушающим приемом.