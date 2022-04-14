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    Харитонов утверждает, что он не будет драться с Емельяненко 12 мая

    Прочие Единоборства
    По информации различных источников матч-реванш между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко должен состояться 12 мая.

    Сергей Харитонов
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    Сергей Харитонов

    Первый поединок бойцы проводили в 2006 году под эгидой промоушена PRIDE. Тогда победу одержал Александр Емельяненко.

    Однако Харитонов утверждает, что второй бой в мае не состоится. На вопросы журналистов о поединке против Емельяненко Сергей ответил следующее:

  • Сергей Харитонов
  • Российский боец ММА
  • Ничего нет. Никто со мной не ведет никаких переговоров

    • Сергей Харитонов за свою карьеру одержал 32 победы и 8 поражений. Александр Емельяненко имеет в своем активе 38 поединков.

    На его счету 28 побед, одна ничья и 9 поражений. В последнем своем бою Емельяненко проиграл Марсио Сантосу удушающим приемом.

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