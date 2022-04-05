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    ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации в Украине

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    Совет Международного союза конькобежцев (ISU) опросит национальные федерации по поводу возможных дальнейших действий со стороны организации из-за ситуации в Украине.

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    Ранее ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

    «Совет ISU в соответствии со статьей устава 17.1 решил написать членам организации с просьбой прокомментировать некоторые предлагаемые решения относительно последствий ситуации в Украине для деятельности ISU.

    Комментарии членов ISU должны быть отправлены до 18 апреля 2022 года. Совет рассмотрит их на онлайн-встрече 24 апреля 2022 года», — говорится в заявлении организации.

    Совет ISU проходил 1-2 апреля. На нем федерациям предложили в срок до 18 апреля выразить мнение по новому пункту 17 правила 104, позволяющему в чрезвычайных ситуациях приостанавливать осуществление прав членов ISU и отдельных лиц.

    Предлагается проголосовать об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований календаря ISU — это касается как команд, так и официальных лиц.

    Отмечается, что нынешняя ситуация может быть признана чрезвычайной, она не регулируется существующими нормативами ISU.

    Кроме того, в письме членам ISU содержится призыв не разрешать кандидатам из России и Белоруссии баллотироваться на выборах на конгрессе 2022 года.

    По информации «Матч ТВ», совет ISU также предварительно принял решение лишить Россию права проведения этапа Гран-при в сезоне-2022/23.

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