Тарасова: Это факт! Мы изгои на мировой спортивной арене

Татьяна Тарасова Фото: globallookpress.com
Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон поделился мнением о заявленной Россией заинтересованности в соперничестве с Великобританией и Ирландией за право проведения Евро-2028.
«Это факт! Мы изгои на спортивной арене. А что он не так сказал? Он прав. К сожалению, это правда, неприятная, но правда», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Напомним, что международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.