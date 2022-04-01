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    Тарасова: Это факт! Мы изгои на мировой спортивной арене

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    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о статусе России.

    Татьяна Тарасова
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    Татьяна Тарасова

    Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон поделился мнением о заявленной Россией заинтересованности в соперничестве с Великобританией и Ирландией за право проведения Евро-2028.

    «Это факт! Мы изгои на спортивной арене. А что он не так сказал? Он прав. К сожалению, это правда, неприятная, но правда», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

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