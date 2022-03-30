Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону

Представляющий Новосибирскую область/Алтайский Край Серохвостов прошёл дистанцию с одним промахом со временем 24.51,7. Второе место занял спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами. Третьим стал Карим Халили, отставший на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.
Тюмень. 30 марта 2022 года
Биатлон. Чемпионат России
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Даниил Серохвостов — 24.51,7 (1).
2. Эдуард Латыпов +42,9 (2).
3. Карим Халили +49,2 (1).
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.03,3 (0).
5. Евгений Гараничев +1.03,9 (0).
6. Семён Сучилов +1.05,3 (2).
7. Роман Ерёмин +1.05,7 (2).
8. Максим Цветков +1.13,0 (0).
9. Иван Колотов +1.14,5 (1).
10. Александр Логинов +1.16,2 (2).
Напомним, в соревнованиях принимают участие как российские, так и белорусские спортсмены. Турнир завершится 3 апреля. В программу соревнований входят спринтерские гонки, масс-старты и эстафеты.