Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону

В Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Первым состязанием в мужской программе стал мужской спринт на 10 км, победителем в котором стал

Представляющий Новосибирскую область/Алтайский Край Серохвостов прошёл дистанцию с одним промахом со временем 24.51,7. Второе место занял спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами. Третьим стал Карим Халили, отставший на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.

Тюмень. 30 марта 2022 года

Биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Даниил Серохвостов — 24.51,7 (1).

2. Эдуард Латыпов +42,9 (2).

3. Карим Халили +49,2 (1).

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.03,3 (0).

5. Евгений Гараничев +1.03,9 (0).

6. Семён Сучилов +1.05,3 (2).

7. Роман Ерёмин +1.05,7 (2).

8. Максим Цветков +1.13,0 (0).

9. Иван Колотов +1.14,5 (1).

10. Александр Логинов +1.16,2 (2).

Напомним, в соревнованиях принимают участие как российские, так и белорусские спортсмены. Турнир завершится 3 апреля. В программу соревнований входят спринтерские гонки, масс-старты и эстафеты.