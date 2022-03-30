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    Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону

    Прочие Биатлон
    В Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Первым состязанием в мужской программе стал мужской спринт на 10 км, победителем в котором стал Даниил Серохвостов.

    Даниил Серохвостов
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    Даниил Серохвостов

    Представляющий Новосибирскую область/Алтайский Край Серохвостов прошёл дистанцию с одним промахом со временем 24.51,7. Второе место занял спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами. Третьим стал Карим Халили, отставший на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.

    Тюмень. 30 марта 2022 года
    Биатлон. Чемпионат России
    Мужчины. Спринт. 10 км

    1. Даниил Серохвостов — 24.51,7 (1).
    2. Эдуард Латыпов +42,9 (2).
    3. Карим Халили +49,2 (1).
    4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.03,3 (0).
    5. Евгений Гараничев +1.03,9 (0).
    6. Семён Сучилов +1.05,3 (2).
    7. Роман Ерёмин +1.05,7 (2).
    8. Максим Цветков +1.13,0 (0).
    9. Иван Колотов +1.14,5 (1).
    10. Александр Логинов +1.16,2 (2).

    Напомним, в соревнованиях принимают участие как российские, так и белорусские спортсмены. Турнир завершится 3 апреля. В программу соревнований входят спринтерские гонки, масс-старты и эстафеты.

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