Терентьев ответил, принципиально ли ему было обойти Большунова в спринте на ЧР

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжникпрокомментировал победу в спринте свободным стилем на чемпионате России — 2022 в Сыктывкаре.

«Сегодня всё получилось. В финале, правда, было очень тяжело, потому что Саня Большунов со старта пошёл очень быстро. В принципе, я этого ожидал, но пришлось чуть раньше включать скорость, чтобы его догнать. Принципиальное ли у нас соперничество?

Нормальное, мы в каждой гонке боремся до конца. Мы ни на что не спорим, конечно, у нас достаточно мотивации для борьбы. После гонки руки друг другу пожали. У меня ещё не было золотой медали чемпиона России в личной гонке, это высокое звание, это очень классно», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата».