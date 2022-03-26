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    Большунов прокомментировал выступление в спринте на ЧР, где проиграл Терентьеву

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    Трёхкратный олимпийский чемпион, лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал второе место в коньковом спринте на чемпионате России — 2022 в Сыктывкаре. Гонку выиграл Александр Терентьев.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Когда такие результаты показываем, понятно, что болельщики будут приезжать. Это же хорошо! Почему не расстроился второму месту? Эти соревнования не такие значимые. Но всё равно какой бы ни был старт я настраиваюсь на победу и выхожу за этим. Здесь второе место — не плохо.

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    • Конечно, я настраивался на победу, но Терентьеву не стыдно проиграть, потому что он спринтер, это его коронная дистанция. Но я тоже неплохо пробежал сегодня.

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    • Терентьев — лучший спринтер России? Не знаю, ещё бы забег, там посмотрели (смеётся). Но вообще на данный момент, да — он лучший спринтер, поэтому и обогнал на финише. Насколько по моим спринтерским способностям сказалась смазанная летняя и осенняя подготовка? Она ударила, но есть ещё и возможности, и желание не только дистанции, но и спринт подтягивать. Тренируемся, увидим, что из этого получится. Так просто это не оставлю», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата».

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