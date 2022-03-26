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    Пападакис и Сизерон с мировыми рекордами выиграли домашний ЧМ-2022

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    Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат мира по фигурному катанию, проходящий в Монпелье.

    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
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    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

    Дуэт установил мировые рекорды по баллам за произвольный танец (137,09) и по сумме двух программ (229,82).

    Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла).

    В сумме они также превзошли собственное мировое достижение, установленное на Олимпиаде в Пекине (226,98 балла).

    Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, тройку призеров замкнул еще один американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс.

    Сборная России не участвует в соревнованиях.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Танцы на льду. Произвольный танец
    • 1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 137,09
    • 2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 132,67
    • 3. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 129,32
    • 4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 125,70
    • 5. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 121,91
    • 6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 119,28
    • 7. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 115,23
    • 8. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 115,05
    • 9. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 110,25
    • 10. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 108,45
    • 11. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 106,15
    • 12. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 104,07
    • 13. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения) — 101,82
    • 14. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 99,68
    • 15. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 93,62
    • 16. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) –96,48

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Танцы на льду. Итоговый результат
    • 1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 229,82
    • 2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 222,39
    • 3. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 216,83
    • 4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 209,92
    • 5. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 202,70
    • 6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 198,17
    • 7. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 194,63
    • 8. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 191,619
    • 9. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 188,54
    • 10. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 180,21
    • 11. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 178,84
    • 12. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 175,95
    • 13. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 172,23
    • 14. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения) — 170,32
    • 15. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 165,38
    • 16. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 164,25
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