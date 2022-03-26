Пападакис и Сизерон с мировыми рекордами выиграли домашний ЧМ-2022

Французывыиграли чемпионат мира по фигурному катанию, проходящий в Монпелье.

Дуэт установил мировые рекорды по баллам за произвольный танец (137,09) и по сумме двух программ (229,82).

Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла).

В сумме они также превзошли собственное мировое достижение, установленное на Олимпиаде в Пекине (226,98 балла).

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, тройку призеров замкнул еще один американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Танцы на льду. Произвольный танец 1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 137,09

2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 132,67

3. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 129,32

4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 125,70

5. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 121,91

6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 119,28

7. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 115,23

8. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 115,05

9. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 110,25

10. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 108,45

11. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 106,15

12. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 104,07

13. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения) — 101,82

14. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 99,68

15. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 93,62

16. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) –96,48