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    Сакамото выиграла короткую программу ЧМ-2022, Хендрикс — 2-я

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    Японка Каори Сакамото выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

    Каори Сакамото
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    Каори Сакамото

    Второй стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс , замкнула тройку призерок спортсменка из США Мэрайя Белл.

    Сборная России по фигурному катанию не участвует в международных соревнованиях по решению ISU из-за событий в Украине.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины. Короткая программа
    • 1. Каори Сакамото (Япония) — 80,32
    • 2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,00
    • 3. Мэрайя Белл (США) — 72,55
    • 4. Ю Ен (Южная Корея) — 72,08
    • 5. Алиса Лью (США) — 71,91
    • 6. Николь Шотт (Германия) — 67,77
    • 7. Вакаба Хигучи (Япония) — 67,03
    • 8. Карен Чен (США) — 66,16
    • 9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,52
    • 10. Маделин Скиза (Канада) — 64,20
    • 11. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 64,16
    • 12. Мана Кавабе (Япония) — 63,68
    • 13. Алексия Паганини (Швейцария) — 63,09
    • 14. Анастасия Губанова (Грузия) — 62,59
    • 15. Ольга Микутина (Австрия) — 62,14
    • 16. Екатерина Куракова (Польша) — 61,92
    • 17. Нина Петрыкина (Эстония) — 60,24
    • 18. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 58,49
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