Сакамото выиграла короткую программу ЧМ-2022, Хендрикс — 2-я

Каори Сакамото Фото: globallookpress.com
Второй стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс , замкнула тройку призерок спортсменка из США Мэрайя Белл.
Сборная России по фигурному катанию не участвует в международных соревнованиях по решению ISU из-за событий в Украине.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины. Короткая программа
- 1. Каори Сакамото (Япония) — 80,32
- 2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,00
- 3. Мэрайя Белл (США) — 72,55
- 4. Ю Ен (Южная Корея) — 72,08
- 5. Алиса Лью (США) — 71,91
- 6. Николь Шотт (Германия) — 67,77
- 7. Вакаба Хигучи (Япония) — 67,03
- 8. Карен Чен (США) — 66,16
- 9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,52
- 10. Маделин Скиза (Канада) — 64,20
- 11. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 64,16
- 12. Мана Кавабе (Япония) — 63,68
- 13. Алексия Паганини (Швейцария) — 63,09
- 14. Анастасия Губанова (Грузия) — 62,59
- 15. Ольга Микутина (Австрия) — 62,14
- 16. Екатерина Куракова (Польша) — 61,92
- 17. Нина Петрыкина (Эстония) — 60,24
- 18. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 58,49