Сакамото выиграла короткую программу ЧМ-2022, Хендрикс — 2-я

Японкавыиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

Второй стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс , замкнула тройку призерок спортсменка из США Мэрайя Белл.

Сборная России по фигурному катанию не участвует в международных соревнованиях по решению ISU из-за событий в Украине.