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    Дарья Непряева победила в масс-старте на чемпионате России среди юниоров

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    Чемпионка мира среди юниоров Дарья Непряева выиграла масс-старт на 15 км классическим стилем на юниорском первенстве России, проходящем в Кирово-Чепецке.

    Дарья Непряева
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    Дарья Непряева

    Компанию на пьедестале почёта ей составили представительница Сахалинской области Анна Кожинова и Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга.

    Чемпионат России среди юниоров. Кирово-Чепецк.
    Масс-старт. Классический стиль. 15 км.

    1.Дарья Непряева (Тверская обл.) 44.10,0.
    2. Анна Кожинова (Сахалинская обл.) +13,6.
    3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +16,0.
    4. Алена Болонева (Хабаровский край) +19,1.
    5. Екатерина Никитина (Мордовия) +29,1.
    6. Арина Перевозчикова (Удмуртия) +30,6.

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