Дарья Непряева победила в масс-старте на чемпионате России среди юниоров

Дарья Непряева Фото: globallookpress.com
Компанию на пьедестале почёта ей составили представительница Сахалинской области Анна Кожинова и Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга.
Чемпионат России среди юниоров. Кирово-Чепецк.
Масс-старт. Классический стиль. 15 км.
1.Дарья Непряева (Тверская обл.) 44.10,0.
2. Анна Кожинова (Сахалинская обл.) +13,6.
3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +16,0.
4. Алена Болонева (Хабаровский край) +19,1.
5. Екатерина Никитина (Мордовия) +29,1.
6. Арина Перевозчикова (Удмуртия) +30,6.