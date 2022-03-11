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    Бородавко: Если у Непряевой отберут «Большой хрустальный глобус», это будет разбой

    Прочие Лыжи
    Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что если россиянку Наталью Непряеву лишат «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2021/2022, то это будет разбой.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Непряева досрочно обеспечила себе первое место в общем зачёте Кубка мира. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от выступлений в международных соревнованиях.

    Бородавко спросили, не опасается ли он, что у Непряевой отберут «Большой хрустальный глобус».

    «Как они могут изменить то, что уже случилось? Не думаю, что даже те же норвежцы или шведы пошли бы на такое, это уже будет просто разбой. Нет, это наш трофей, и я надеюсь, что подобного не произойдёт», — приводит слова Бородавко «Газета.ру».

    У мужчин досрочную победу в общем зачёте Кубка мира одержал норвежец Йоханнес Клебо.

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