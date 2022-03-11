Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым

На первой строчке располагается норвежец Йоханнес Клебо, досрочно завоевавший «Большой хрустальный глобус». Большунов и Клебо пропускают этап: россиянин — ввиду отстранения команды со стороны FIS, норвежец — ввиду перенесённого коронавируса.
Французский лыжник Ришар Жуве, который сегодня завоевал золото в спринте, с пятого места поднялся на четвёртое.
Кубок мира по лыжным гонкам. Общий зачёт. Положение после 22 гонок из 23
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1375 очков
2. Александр Большунов (Россия) — 878
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 718
4. Ришар Жуве (Франция) — 614…
8. Иван Якимушкин — 459…
13. Денис Спицов — 405
14. Алексей Червоткин — 387…
16. Александр Терентьев — 330…
18. Сергей Устюгов — 315…
21. Артём Мальцев — 280…
24. Илья Семиков — 246…
28. Глеб Ретивых — 217