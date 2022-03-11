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    Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым

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    Лидер мужской сборной России Александр Большунов остался на второй строчке в общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам после спринта в Фалуне (Швеция).

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    На первой строчке располагается норвежец Йоханнес Клебо, досрочно завоевавший «Большой хрустальный глобус». Большунов и Клебо пропускают этап: россиянин — ввиду отстранения команды со стороны FIS, норвежец — ввиду перенесённого коронавируса.

    Французский лыжник Ришар Жуве, который сегодня завоевал золото в спринте, с пятого места поднялся на четвёртое.

  • Ришар Жуве завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
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    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1375 очков
    2. Александр Большунов (Россия) — 878
    3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 718
    4. Ришар Жуве (Франция) — 614…
    8. Иван Якимушкин — 459…
    13. Денис Спицов — 405
    14. Алексей Червоткин — 387…
    16. Александр Терентьев — 330…
    18. Сергей Устюгов — 315…
    21. Артём Мальцев — 280…
    24. Илья Семиков — 246…
    28. Глеб Ретивых — 217

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