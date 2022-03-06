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    • Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в классическом марафоне на этапе КМ в Осло
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    Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в классическом марафоне на этапе КМ в Осло

    Прочие Лыжи
    Норвежские лыжники заняли первые три места в марафоне классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, второе место занял Сьюр Рёте. Тройку призёров замкнул Дидрик Тёнсет.

    Мартин Лёвстрём Нюэнгет
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    Мартин Лёвстрём Нюэнгет

    Лыжные гонки. Кубок мира, Осло. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины

    1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 2:03.37,3
    2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание +0,6
    3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +3,5
    4. Ийво Нисканен (Финляндия) +11,1
    5. Вильям Порома (Швеция) +11,2
    6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +52,7.

    Российские лыжники в марафоне участия не приняли, так как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила их от международных соревнований.

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