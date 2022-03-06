Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в классическом марафоне на этапе КМ в Осло

Мартин Лёвстрём Нюэнгет Фото: globallookpress.com
Лыжные гонки. Кубок мира, Осло. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины
1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 2:03.37,3
2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание +0,6
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +3,5
4. Ийво Нисканен (Финляндия) +11,1
5. Вильям Порома (Швеция) +11,2
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +52,7.
Российские лыжники в марафоне участия не приняли, так как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила их от международных соревнований.