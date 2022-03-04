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    Александр Коган: Боремся за то, чтобы юниоры могли поехать на ЧМ, но шансов крайне мало

    Прочие Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию
    Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что, несмотря на все усилия ФФККР, шансы на участие россиян в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в апреле крайне малы.

    Александр Коган
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    Александр Коган

    Сегодня стало известно, что чемпионат мира среди юниоров пройдёт в Таллине с 13 по 17 апреля.

    «Честно, я тоже бы очень хотел участия российских фигуристов в юниорском чемпионате мира, но вопросы надо задавать Международному союзу конькобежцев (ISU). Пока, как видите, никакого нового заявления не появилось. Мы боремся за то, чтобы они могли поехать, но шансов крайне мало», — приводит слова Когана ТАСС.

    1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

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