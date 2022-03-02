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    Туктамышева: Нужно сместить фокус внимания на реальную помощь

    Прочие Фигурное катание Вокруг спорта
    Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева обратилась к своим болельщикам.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Кажется, что любой пост сейчас вызывает массу хейта. Но я попробую. В нас помимо страха, обиды, злости еще живет любовь и забота. И очень хочется, чтобы про это вспоминали как можно больше людей.

    Да, ситуация очень непростая, но мы можем вместо споров в комментариях, бесконечного чтения новостей направить энергию в другое русло.

    Мы можем поддерживать тех, кому сейчас сложнее, можем проявлять заботу о своих близких, которым сложнее справлять с ситуацией психологически.

    Можем помогать тем, кого знаем лично или кого совсем не знаем, но понимаем, что им нужна помощь.

    Можно помогать фондам и организациям, можно переводить небольшие суммы, можно привозить конкретные вещи, как правило, у каждой организации есть перечень необходимого.

    Сместить фокус внимания с бесконечного пролистывания новостей на реальную помощь. Я верю, что это лучшее, что можно сделать сейчас», — написала Туктамышева в инстаграме.

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