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    Йохауг : Российских лыжников нужно отстранить от выступлений на Кубке мира

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг считает, что российских спортсменов нужно отстранить от участия на этапах лыжного Кубка мира по лыжным гонкам.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    «Мне жаль спортсменов, так как они не имеют отношения к этой ситуации, я понимаю.

    Однако, я считаю, что это совершенно неправильно, когда они представляют свою страну с флагом на груди, на голове.

    В нынешней ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу.

    Неправильно, если им позволят выступать, хотя и сочувствую спортсменам. Спорт занимает важное место в России», — цитирует норвежскую спортсменку NRK.

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