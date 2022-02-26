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    СБР: Российские биатлонисты не выступят на оставшихся этапах Кубка мира

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    Союз биатлонистов России (СБР) раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о нейтральном статусе для российских спортсменов.

    Российские биатлонисты не будут выступать на Кубке мира
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    Российские биатлонисты не будут выступать на Кубке мира

    На соревнованиях не будет звучать российский гимн, также биатлонисты не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Решение IBU принято на фоне текущей ситуации на Украине.

    «СБР считает решение IBU от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.

    СБР не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

    Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к олимпийскому движению.

    Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU.

    Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — заявили в СБР.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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