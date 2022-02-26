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    Российские и белорусские биатлонисты будут выступать на этапах Кубка мира, как нейтральные спортсмены

    Прочие Биатлон Вокруг спорта
    Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала официальное заявление о статусе российских и белорусских биатлонистов на предстоящих этапах Кубка мира.

    Российские биатлонисты станут нейтральными спортсменами
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    Российские биатлонисты станут нейтральными спортсменами

    «IBU решительно осуждает атаки России на Украину и выражает глубочайшие соболезнования всем пострадавшим.

    Украина — страна с большими биатлонными традициями и фан-базой, и IBU солидарен с ними. Мы искренне надеемся, что будет найдено мирное решение, которое положит конец нынешнему конфликту и страданиям.

    IBU находится в постоянном диалоге с Национальной федерацией Украины и предложил практическую поддержку украинской биатлонной семье в этом международном кризисе.

    Сборная Украины по биатлону уже сообщила IBU, что не будет участвовать ни в одном из оставшихся соревнований Кубка мира или Кубка IBU в этом сезоне. Тем не менее, украинский флаг будет поднят на мероприятиях в честь сборной Украины.

    Исполком решил, что, как только ситуация снова позволит участвовать в тренировках и соревнованиях по биатлону, IBU поддержит украинских спортсменов и федерацию в финансовом, логистическом и спортивном плане.

    В соответствии с запросом Исполкома МОК, полученным вчера днем, Исполком IBU принял решение доработать рекомендации МОК по обеспечению того, чтобы национальные символы России и Беларуси не присутствовали на мероприятиях IBU. IBU не допустит представительство России и Беларуси на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

    Однако IBU пригласит отдельных спортсменов из этих стран для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Меры включают, но не ограничиваются:

    — В месте проведения мероприятия не допускается размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU.

    — Одежда сборной России и Белоруссии в т. ч. костюмы для соревнований должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг.

    — Гимны России и Беларуси не будут звучать на мероприятиях IBU. Нейтральные спортсмены не могут набирать очки Кубка нации.

    — На проходящих в настоящее время юношеских и юношеских чемпионатах мира в Солдер-Холлоу (США), в которых не участвуют ни белорусские, ни украинские спортсмены, российский флаг не вывешивается и российский гимн не будет использоваться в соответствии с изложенными выше принципами.

    IBU находится в тесном контакте с организаторами финальных мероприятий Кубка мира BMW IBU в этом сезоне в Контиолахти (Финляндия), Отепя (EST) и Осло (Норвегия), чтобы понять любые последствия для проведения мероприятий.

    На данный момент соревнования в Контиолахти и Осло могут продолжаться, и российские и белорусские команды смогут въехать в страну.

    Правительство Эстонии подтвердило организаторам и Национальной федерации, что мероприятие может быть проведено, но объявило, что российские и белорусские команды не допускаются к участию.

    Исполнительный совет IBU принял к сведению это решение и решил, что мероприятие состоится в Отепя.

    То же самое произойдет, если принимающая сторона из Норвегии и Финляндии (для Кубков мира) или из Швейцарии и Италии (для Кубков IBU) введет аналогичные ограничения.

    От имени всей биатлонной семьи ЕВ вновь выразил надежду на немедленное окончание войны и благополучное возвращение украинских биатлонистов в следующем сезоне, особенно тех, кто был призван в армию», — говорится в заявлении.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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