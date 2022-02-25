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    Нисканен: Не думаю, что финал лыжного Кубка мира пройдет в Тюмени

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Трехкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен прокомментировал заявления норвежских спортсменов Йоханнеса Клебо и Терезы Йохауг об отказе ехать в Тюмень на финал Кубка мира по лыжным гонкам из-за ситуации вокруг Украины.

    Ийво Нисканен
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    Ийво Нисканен

    «Легко сложить 1+1: если идет война, то соревнований не будет. Не думаю, что финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Я не следил за возможными вариантами переноса в последние несколько дней, так что не могу об этом сказать.

    Надеюсь, что все это не отразится на спортсменах, что политика и спорт не смешаются таким образом. Подобные решения принимались никак не в сборной России по лыжным гонкам», — приводит слова финского лыжника Ilta-Sanomat.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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