А. Резцова: У Большунова получится в биатлоне, но он продолжит карьеру в лыжах

Трехкратная олимпийская чемпионкапрокомментировала возможный переходиз лыж в биатлон.

«Сашу еще никто не спросил, а уже пошли слухи про биатлон. Может ли он добиться таких успехов в биатлоне как я после перехода? Думаю, ему ничего не помешает и в биатлоне также выступать.

По крайней мере, для меня биатлон стал большим успехом. Поэтому если Саша этого захочет, то можно попробовать. В этом есть смысл при его желании.

Уверена, у него получится в биатлоне, но полагаю, он продолжит карьеру в лыжах, хоть и все уже там выиграл», — сказала Резцова Sport24.

Напомним, что на завершившейся Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотых медали, серебряную и бронзовую.