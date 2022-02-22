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    А. Резцова: У Большунова получится в биатлоне, но он продолжит карьеру в лыжах

    Прочие Лыжи Биатлон
    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала возможный переход Александра Большунова из лыж в биатлон.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Сашу еще никто не спросил, а уже пошли слухи про биатлон. Может ли он добиться таких успехов в биатлоне как я после перехода? Думаю, ему ничего не помешает и в биатлоне также выступать.

    По крайней мере, для меня биатлон стал большим успехом. Поэтому если Саша этого захочет, то можно попробовать. В этом есть смысл при его желании.

    Уверена, у него получится в биатлоне, но полагаю, он продолжит карьеру в лыжах, хоть и все уже там выиграл», — сказала Резцова Sport24.

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