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    Харитонов нокаутировал Спонга на турнире лиги Хабиба

    Прочие Единоборства
    Российский боец Сергей Харитонов в главном поединке турнира Eagle FC 44 нокаутировал суринамца Тайрона Спонга.

    Сергей Харитонов
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    Сергей Харитонов

    41-летний россиянин победил нокаутом во втором раунде. Отметим, что Спонг не дрался в ММА с 2014 года.

    Теперь на счету Харитонова 32 победы при восемь поражениях в ММА. Для 36-летнего Спонга это поражение стало первым в ММА при двух победах, которые были одержаны в 2012–2013 годах.

    На этом турнире Россию также представил дагестанец Рамазан Курамагомедов. Он одержал 10-ю победу подряд в боях ММА. Единогласным решением судей он победил американца Джона Ховарда — 30:27, 30:27, 30:26. На счету 38-летнего Ховарда 18-й поражений в 47 боях.

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